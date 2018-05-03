سحب قرعة رباعيَّي التتويج والهبوط

سحبت، الخميس، قرعة مباريات الدور الرباعي لتحديد بطل مسابقة الدوري الممتاز، ورباعي تفادي الهبوط منه.

وأوقعت قرعة التتويج في الجولة الأولى، متصدر المجموعة الثالثة الاتحاد في مواجهة الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى، كما سيستضيف متصدر المجموعة الثانية النصر متصدر المجموعة الرابعة الأهلي طرابلس.

وستشهد الجولة الثانية ديربيي المنطقتين الشرقية والغربية، إذ يستضيف الأهلي طرابلس جاره الاتحاد، في حين يواجه النصر مضيفه الأهلي بنغازي، أما في منافسات الجولة الثالثة فيستضيف الأهلي بنغازي نظيره الأهلي طرابلس، ويلعب النصر المباراة الأخيرة من مرحلة الذهاب في ضيافة الاتحاد.

وأما في قرعة تفادي الهبوط، فيلتقي نجوم أجدابيا منافسه الرفيق في الجولة الأولى، ويحل النجمة ضيفا على الترسانة، وفي الأسبوع الثاني يستضيف النجمة نجوم أجدابيا، والرفيق يستضيف الترسانة، وفي الأسبوع الأخير من مرحلة الذهاب سيلتقي نجوم أجدابيا الترسانة على أرضه، ويستقبل الرفيق النجم ضيفا لديه. يُذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي قد حددت، في وقت سابق، العاشر من مايو الجاري موعدا لانطلاق الدور الرباعي لتحديد بطل الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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