اخبار الرياضة

لجنة المسابقات تعلن قرعة رباعي التتويج وتفادي الهبوط 

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

سحبت ظهر اليوم الخميس قرعة دوري التتويج وتفادي الهبوط للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وستنطلق مباريات ذهاب الجولة الأولى للتتويج يوم 11 مايو الجاري بمباراة الاتحاد و الاهلي بنغازي على ارض فريق الاتحاد ، ويواجه النصر نظيرة الاهلي طرابلس بملعب النصر.

وفي الجولة الثانية يلتقي الاتحاد و الأهلي طرابلس بملعب الأهلي طرابلس، ويلتقي الأهلي بنغازي منافسه النصر بملعب الأهلي بنغازي 

فيما يلتقي في الجولة الثالثة الاتحاد امام النصر بملعب الاتحاد والأهلي طرابلس و الاهلي بنغازي بملعب الاهلي بنغازي
وستقام مباريات الاياب بطريقة عكسية . 

من جهة اخرى ستنطلق مباريات ذهاب تفادي الهبوط  بتاريخ 9 مايو بمواجهة نجوم اجدابيا و رفيق بملعب نجوم اجدابيا
ويستقبل الترسانة منافسة النجمة.

وفي الجولة الثانية يلتقي نجوم اجدابيا نظيرة النجمة بملعب النجمة ويلتقي رفيق فريق الترسانة بملعب الترسانة .

وتختتم مرحلة الذهاب بلقاء نجوم اجدابيا و الترسانة بملعب النجوم  ومباراة النجمة أمام رفيق بملعب النجمة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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