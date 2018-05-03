لجنة المسابقات تعلن قرعة رباعي التتويج وتفادي الهبوط 

أخبار ليبيا 24 – خاص

سحبت ظهر اليوم الخميس قرعة دوري التتويج وتفادي الهبوط للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وستنطلق مباريات ذهاب الجولة الأولى للتتويج يوم 11 مايو الجاري بمباراة الاتحاد و الاهلي بنغازي على ارض فريق الاتحاد ، ويواجه النصر نظيرة الاهلي طرابلس بملعب النصر.

وفي الجولة الثانية يلتقي الاتحاد و الأهلي طرابلس بملعب الأهلي طرابلس، ويلتقي الأهلي بنغازي منافسه النصر بملعب الأهلي بنغازي

فيما يلتقي في الجولة الثالثة الاتحاد امام النصر بملعب الاتحاد والأهلي طرابلس و الاهلي بنغازي بملعب الاهلي بنغازي

وستقام مباريات الاياب بطريقة عكسية .

من جهة اخرى ستنطلق مباريات ذهاب تفادي الهبوط بتاريخ 9 مايو بمواجهة نجوم اجدابيا و رفيق بملعب نجوم اجدابيا

ويستقبل الترسانة منافسة النجمة.

وفي الجولة الثانية يلتقي نجوم اجدابيا نظيرة النجمة بملعب النجمة ويلتقي رفيق فريق الترسانة بملعب الترسانة .

وتختتم مرحلة الذهاب بلقاء نجوم اجدابيا و الترسانة بملعب النجوم ومباراة النجمة أمام رفيق بملعب النجمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24