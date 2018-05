المتوسط:

يواجه فريق الاتحاد لكرة اليد مع فريق الشموع يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة نادي الشرطة بجانب مصلحة الجوازات بمنطقة صلاح الدين .

ويقدم الاتحاد الليبي لكرة اليد عقب المباراة شهادة تكريم لفريق الاتحاد لحصوله على المرتبة الثانية في البطولتين العربية والأفريقية .

