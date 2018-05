المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي نظيره فريق الهلال في منافسات دور ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة بحضور الجمهور وفقا لقرار لجنة المسابقات حيث ستكون أخر مباراة رسمية بحضور الجمهور .

