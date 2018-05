المتوسط:

تبدأ فعاليات منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة، في طرابلس، يوم السبت القادم.

وتنطلق البطولة بمباراة تجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ويلعب الخاسر بهذه المباراة أمام السويحلي يوم الاثنين في آخر مباريات كأس ليبيا للعبة.

