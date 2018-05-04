طفل ليبي يبهر المتابعين لرياضة الجودو بفرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

لفت الطفل الليبي محمد حمزة الشلماني انظار كل من تابعه ضمن منافسات لعبة الجودو خلال تواجده رفقة عائلته بفرنسا .

وبدأت حكاية هذا الموهوب مع الرياضة حين انتقل رفقة عائلته الى فرنسا بعد ايفاد والده للدراسة هناك وفي عام 2016 تحصل على الترتيب الثالث في ألعاب القوى على مستوى مدارس مدينة مارسيليا بعمر لم يتجاوز 4 سنوات ليبدأ بعد هذه البطولة في ممارسة رياضة الجودو ونجح في التألق في هذه الرياضة .

بعد انتقال عائلته الى مدينة بوردو نجح في حصد النتائج المميزة في كل بطولة يشارك فيها وينجح في تحقيق مراكز متقدمة ليحقق بطولتين ويجمع 78 نقطة واذا تمكن من جمع 100 نقطة اوأكثر سيتم تكريمه ضمن رياضيي النخبة في فرنسا .

وخلال الأسبوع الماضي حقق الطفل الليبي قلادتين ذهبيتين في بطولة الجودو التي يشرف عليها الاتحاد الفرنسي للعبة لينال

القرادنيو وهي شهادة دبلوم وشكر .

وعبر مدرب الطفل الفرنسي ريمي غبر عن سعادته بمستوى اللاعب وأكد أن مستقبل كبير ينتظره لما يمتلكه من موهبة كبيرة .

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