“فوانيس.. وتابلوهات.. وجرافتي”.. محمد صلاح يحتل قلوب المصريين (صور)

تجتاح أحياء وشوارع مصر موجة جديدة من “الإدمان” حيث يحتل اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب النادي الإنجليزيى ليفربول قلوب المصريين.

ويراه الكثيرون “بطل” مصر والعرب في كره القدم، بالتوازي مع أدائه اللافت مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وطغت صور لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح على فوانيس رمضان، والتي عُلقت للبيع في أحد الأسواق في حي السيدة زينب وسط القاهرة، وانتشرت العبارات الوطنية، والإعلانات التجارية المبهرة، وحملة مكافحة المخدرات، وتابلوهات المنازل حتي الجرافتي على الحوائط والشوارع وكلها ترتبط بصلاح، “محبوب الجماهير” والذي حول لعبة كرة القدم إلى ظاهرة يحبها الكبار والصغار نساء ورجالاً.

ويعبر المصريون عن حبهم وتقديرهم للإنجازات والنجاحات التي يحققها في مباريات كرة القدم والتي رفع بها إسم مصر عالياً.

