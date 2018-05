المتوسط:

انطلقت بطولة شهداء الكرامة لكمال الأجسام بفندق دار السلام في طبرق بتنظيم الاتحاد الفرعي لكمال الأجسام والفزيك ، يوم الخميس.

وأكد رئيس الاتحاد العام لكمال الأجسام بالمنطقة الشرقية محمد الوسيع، ” إن البطولة هي الأولى من نوعها التي تقام بالمنطقة الشرقية”.

وأضاف الوسيع، ” إن جمعية الميدان قدمت الدعم اللازم لإنجاح هذه البطولة كنوع من دعم مؤسسات المجتمع المدني للرياضة في المدينة.

