يشارك المنتخب الليبي للدراجات في سباق وهران الدولي ، اليوم الجمعة.

ويمثل المنتخب الليبي 6 رياضيين وهم عبدا لعاطي العقربي، وطارق بادي ،ومحمد الكمع، وعلاء الدين حمودة ،وقيس أبوتالولة، وأيوب حصوة.

يشار إلى أن طواف وهران سيستمر لثلاثة أيام وسيستعد من خلاله المنتخب الوطني لمنافسات البطولة العربية والإفريقية المقبلتين.

