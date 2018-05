المتوسط:

ينافس فريق التحدي مصراتة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المصغرة التي ستقام بروسيا شهر مايو الجاري.

ويخوض التحدي المنافسات بدعوة من الاتحاد الروسي للعبة إلى المشاركة في البطولة التي تضم أقوى الفرق العالمية .

يذكر إن فريق التحدي مصراتة قد حقق لقب أول نسخة من الدوري الليبي للعبة، إضافة إلى تتويجه ببطولة تطاوين الدولية بتونس الفترة الماضية.

