أتلتيكو مدريد يتأهل لنهائي “يوروبا ليغ”

المتوسط:

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني للمباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-صفر على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد الخميس في ذهاب نصف النهائي.

وأحرز دييغو كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في النهائي المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 16 الحالي، الفائز من مباراة سالزبورغ النمسوي ومرسيليا الفرنسي اللذين يخوضان وقتا اضافيا بعد ان تبادلا الفوز 2-صفر ذهابا وإيابا.

