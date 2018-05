المتوسط:

تعرض ثلاثة من لاعبي نادي الرجاء البيضاوي المغربي وسائق حافلة الفريق، ليل أمس الخميس، للإصابة إثر تعرض حافلتهم لاعتداء بالحجارة، من قبل بعض مشجعي الفريق الغاضبين على خسارته في مباراة بالدوري المحلي.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدث باسم الفريق قوله: “أصيب ثلاثة لاعبين وسائق حافلة الفريق بإصابات متوسطة الخطورة”.

وأضاف أنه لا يستطع تأكيد ما إذا كان الهجوم من قبل عناصر من جمهور الفريق أم لا، فالتحقيق القضائي هو الذي سيكشف ذلك.

ووقع الحادث مع انطلاق الحافلة التي تقل اللاعبين وطاقم الفريق في طريق العودة من مدينة “واد زم” شرق الدار البيضاء، حيث خسر نادي الرجاء أمام فريق سريع واد زم بنتيجة 1-3، في المباراة المؤجلة من المرحلة 24، وهي خسارة تضعف حظوظه في التنافس على لقب بطولة المغرب.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعبين في حالة صدمة وهم يروون تفاصيل الحادث ويدينونه.

The post إصابة لاعبي الرجاء البيضاوي عقب اعتداء الجماهير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية