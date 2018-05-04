منافسة محتدمة في رباعي التتويج

سحبت قرعة المرحلة الأبرز لهذا الموسم في الدوري الممتاز بين الفرق الأربعة الأقوى في ليبيا والتي ستتنافس على تحقيق اللقب لهذا العام.

الأهلي طرابلس الذي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة وتغيرات جذرية بدأت برحيل المصري طلعت يوسف لكن خليفته برانكو لم يحقق المطلوب حيث ظهر الفريق شاحبا في دور المجموعات وكاد أن يخسر ورقة التواجد في الرباعي ولكن ما يعرف على الأهلي طرابلس دوما أنه يكون جاهزا للنهائيات لحصد الألقاب.

بينما يعيش جاره الاتحاد موسماً مثاليا حتى اللحظة فالخروج الأفريقي الظالم لم يحبط عزيمة كتيبة جاريزتو، حيث استطاع الفريق التأهل للرباعي من دون أي خسارة، ويسير بخطى ثابتة على مستوى مسابقة الكأس، وسيحاول زملاء الفرجاني معانقة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.

الأهلي بنغازي بقيادة ناصر الحضيري وكوكبة من اللاعبين الشباب مطعمين بعناصر الخبرة يمتلكون حظوظا وافرة في المنافسة على لقب هذا الموسم فالإدارة اجتهدت كثيرا في توفير نواقص الفريق التي تساعده على تحقيق اللقب وهو طموح الجمهور الأهلاوي.

أخيرا، النصر الذي عاد من بعيد بعد مرحلة ذهاب مخيبة للأمال، لكن الفريق عدل من أوتاره وانطلق صوب الرباعي بقيادة الثلاثي الهجومي طقطق ومجدي وروما، ليصبح الدور الرباعي على صفيح ساخن فجميع الفرق ستقاتل على حظوظها حتى الجولة الأخيرة.

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