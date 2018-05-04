منتخب الدراجات يشارك في طواف وهران الدولي

يدشن منتخبنا الوطني للدراجات مساء الجمعة مشاركته في طواف وهران الدولي بالجزائر والذي سيستمر حتى الإثنين المقبل.

وكان مدرب المنتخب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب قد اختارا 6 دراجين للمشاركة في هذا الطواف و هم: عبدالعاطي العقربي وطارق بادي ومحمد الكمع وعلاء الدين حمودة وقيس أبو تالولة وأيوب أبو حصوة.

كما يرافق المنتخب الحكم الدولي البهلول عيسى، الذي سيشارك ضمن فريق التحكيم بالطواف.

ويشار إلى أن هذه المشاركة تأتي استعداداً للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها البطولتين العربية والأفريقية.

وسيحاول دارجو ليبيا من خلال المشاركة في هذا الاستحقاق تحقيق الميداليات التي ستساعدهم في زيادة رصيدهم في المشاركات الخارجية.

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