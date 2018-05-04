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 العربي يتوج بلقب بطولة ليبيا للشطرنج

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفظ الشطرنجي الدولي المرموق ولاعب نادي الظهرة أبوبكر العربي بلقب بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الحادية والثلاثون، التي اختتمت الخميس بمدينة البيضاء.

وحسم العربي صراعه في الجولة الأخيرة للبطولة أمام منافسه المخضرم حسين الصابري باقتناص التعادل والذي كان كافياً لتتويجه باللقب للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وحل ثانياً لاعب نادي الظهرة أيضاً محمد السوري الذي تأخر بفارق نصف نقطة عن مركز الصدارة بعدما جمع ثمانية نقاط ونصف.

وفي باقي التراتيب المتقدمة جاء المنتصر أبومليانة ثالثاً وحسين الصابري رابعاً وعلي المجبري خامساً بينما اكتفى أحمد الزيات بالمركز السادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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