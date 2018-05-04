مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 – 5 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 4 – 5 – 2018، العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك مباراة الأهلي مع الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة

برايتون × مانشستر يونايتد، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

إشبيلية × ريال سوسييداد، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

أميان × باريس سان جيرمان، التاسعة إلا الربع مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

تاونشيب رولرز – بوتسوانا × كمبالا سيتي – أوغندا، السادسة مساء، beIN SPORTS HD 7

الأهلة – مصر × الترجي الرياضة – تونس، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 1

نادي مولودية الجزائر – الجزائر × الدفاع الحسنى الجديدي – المغرب، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 4

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية