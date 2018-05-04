دبي تستضيف قرعة كأس أسيا 2019 اليوم

تجرى اليوم، الجمعة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب “برج خليفة”، بمدينة “دبي” الإمارتية، الذي يستضيف مراسم سحب قرعة البطولة التي ستقام على 8 ملاعب في 4 مدن هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوما.

وجاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأولى من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند.

أما المستوى الثالث فإنه يضم منتخبات قرغيزستان التي تأهلت للمرة الأولى إلى النهائيات إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام، وضم المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.

وكشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في وقت سابق، أن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية تم بالاعتماد على التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 12 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الآسيوية ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

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