موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد ومارسيليا

تحدد موعد المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عن موسم 2017 – 2018، بوصول فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني و مارسيليا الفرنسي، وذلك بعد نهاية منافسات نصف النهائي مساء الخميس.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية على حساب فريق أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تخطى مارسيليا الفرنسي نظيره ريد سالزبورج النمساوي بنتيجة 3 – 2 في مجموع اللقائين.

وتقام المباراة النهائية بين أتلتيكو مدريد الإسباني و مارسيليا الفرنسي يوم الأربعاء 16 مايو الجاري على ملعب “أولمبيك ليون”، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

اتلتيكو مدريد يسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة

ونجح الروخي بلانكوس في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث يحلم رفاق النجم الفرنسي انطوان جريزمان للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ أتلتيكو مدريد.

مارسيليا يعود للنهائي بعد غياب 14 عاما

في المقابل يعود مارسيليا للظهور من جديد في المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2004، والتي خسرها أمام فريق فالنسيا بنتيجة 2 – 0.

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