العين بطلا لكأس الرئيس الإماراتي لكرة القدم

فاز العين على الوصل 2-1 في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم ليحرز الثنائية المحلية يوم أمس الخميس.

وتقدم إسماعيل أحمد للعين، بطل الدوري المحلي، في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، وأضاف المهاجم السويدي ماركوس بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 50 إثر تمريرة من القائد عمر عبد الرحمن (عموري) لينفرد هداف الدوري بمرمى الوصل ويضع الكرة في الشباك.

وخاض العين، المتوج باللقب للمرة السابعة، آخر 14 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد إثر حصوله على الإنذار الثاني ما سمح للوصل لتقليص الفارق عبر البرازيلي كايو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

