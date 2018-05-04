رينجرز الاسكتلندي يعلن تولى جيرارد تدريب الفريق

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن نادي رينجرز الاسكتلندي سيعلن اليوم، الجمعة، تعاقده مع ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي لتولى تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن ستيفن جيرارد سيصل إلى اسكتلندا اليوم للتوقيع على عقد توليه تدريب رينجرز لمدة 3 مواسم، بعدما توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن بنود التعاقد.

جدير بالذكر أن جيرارد صاحب الـ 37 عاماً، سبق وأن عمل مدرباً في أكاديمية ليفربول للمواهب بعدما قرر اعتزال كرة القدم في 2016، حيث سيكون فريق رينجرز الذي توج بطلاً لمسابقة الدوري الاسكتلندي 54 مباراة شاهداً على أولى تجارب نجم ليفربول السابق الرسمية في عالم التدريب.

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