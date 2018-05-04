20 لاعبًا في قائمة أهلي بنغازي لمواجهة الهلال

أعلن مدرب أهلي بنغازي، ناصر الحضيري، قائمة الفريق التي ستخوض ربع نهائي كأس ليبيا، اليوم الجمعة، أمام الهلال، بملعب شهداء بنينا.

وضمت القائمة 20 لاعبا، هم: “جواد رزق، إبراهيم العبيدي، فاروقا كابوي، إدريس الضراط، جبريل البقرماوي، أحمد كراوع، إبراهيم بودبوس، عبد الله العرفي، سند الشوشان، الشامخ فرج، سفيان بن عمران، عبد الله الشعافي، إبراهيم الجارح، كوفري إيبونج، علي معتوق، أحمد اهويدي، سعيد النايلي، محمد التاورغي، سعد البرداح، عبد الرحمن الرعيض”.

وكان أهلي بنغازي قد أجرى التدريبات الأخيرة، استعدادا لمواجهة الهلال، صباح أمس الخميس، على أرضية ملعب النادي بمنطقة قاريونس.

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