ماني يؤكد قدرة ليفربول على هزيمة ريال مدريد

أكد السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي، وسيلعب بدون خوف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني صاحب الـ12 لقبا.

ويهدف الفريق الإسباني لإحراز لقبه الثالث على التوالي، لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل النهائي في كييف يوم 26 مايو.

وقال اللاعب السنغالي (26 عاما) لوسائل إعلام بريطانية: “نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه. أستطيع قول ذلك الآن. نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم”.

وأضاف: “سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تسجيل الأهداف. أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه”.

وحصد الفريق الإنجليزي اللقب 4 في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لكن لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين الأخيرين.

