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هدف كوستا الذهبي يقصي أرسنال من اليوروبا ليغ

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضع البرازيلي ديغو كوستا حدا لمغامرة أرسنال في الدوري الأوروبي حين أخرج الغانرز من الدور نصف النهائي ورشح فريقه أتليتكو مدريد للمباراة النهائية.

وكان أتليتكو الطرف الأفضل في المبارة وفي الدقيقة السادسة والثلاثين اقترب الفريق من التسجيل لكن الكرة مرت بجانب مرمى لاعبي الأرسنال.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل البرازيلي ديغو كوستا الهدف الذهبي الذي رشح فريقه مستفيدا من التمريرة الحاسمة للفرنسي أنطوان غريزمان.

وفي الحصة الثانية تفنن لاعبو أتليتكو في إضاعة الفرص وسط مؤازرة من مدرب الفريق الأرجنتيني جيغو سيميوني لتمر الدقائق ليجد فريق العاصمة نفسه في النهائي ويودع أرسنال بقيادة فينجر البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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