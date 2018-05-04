مباريات قوية بالجولة السادسة والثلاثين من الكالشيو

في الجولة السادسة والثلاثين من الكالشيو يستضيف يوفنتوس بولونيا بطموح الوصول للنقطة الحادية والتسعين بعد فوز مثير على حساب الإنتر في الجولة الماضية وتوسيع الفارق مجددا بينه وبين الملاحق المباشر نابولي لأربع نقاط.

ويتحتم على فريق أليغري الحصول على النقاط الثلاث إن أرادو التتويج بلقب الكالشيو.

وبدوره، سيحاول بولونيا صاحب الترتيب الثاني عشر برصيد تسعة وثلاثين نقطة تحسين وضعيته على جدول الترتيب العام بالبطولة ومساعدة نابولي في عرقلة اليوفي.

وفي مباراة أخرى من ذات الجولة يستضيف ميلان هيلاس فيرونا القابع في المركز ماقبل الأخير برصيد خمسة وعشرين نقطة في رغبة واضحة من الروسنيري للثأر من هزيمة الذهاب القاسية والتي انتهت لمصلحة هيلاس بثلاثية بيضاء، ليتقرب من الكالشيو بهذه المباريات ويسجل ميلان موسما جديدا مخيبا ويستمر اليوفي في القمة.

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