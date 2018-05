سحب قرعة نهائيات كأس آسيا بمشاركة 24 منتخباً

المتوسط:

تسحب اليوم الجمعة قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات في كانون الثاني (يناير) بمشاركة 24 فريقاً للمرة الأولى، وتشهد النسخة 17 مشاركة 11 فريقاً عربياً ومن بينهم الإمارات البلد المستضيف.

وتأتي الإمارات في المجموعة الأولى وستفتتح البطولة في الخامس من يناير باستاد مدينة زايد الرياضية التي تشهد المباراة النهائية في أول شباط (فبراير)، ويضم التصنيف الأول بجانب الإمارات إيران واستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وهي المنتخبات التي ستمثل القارة في كأس العالم في روسيا في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) .

وتأتي سورية والعراق بطل 2007 وقطر بجانب الصين وأوزبكستان وتايلاند في التصنيف الثاني، وفي التصنيف الثالث يأتي لبنان والمنتخب الفلسطيني وسلطنة عمان والهند وفيتنام وقرغيزستان، التي تشارك للمرة الأولى، بينما تقع البحرين والأردن واليمن بجانب كوريا الشمالية والفيليبين وتركمانستان في التصنيف الرابع.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني، إضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16، وتستضيف الإمارات البطولة في ثمانية ملاعب في أبوظبي ودبي والعين والشارقة، وتسعى استراليا، لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وخسرت استراليا في 2011 ضد اليابان قبل أن تفوز على كوريا الجنوبية في البطولة التي استضافتها في 2015 لتحرز اللقب للمرة الأولى، وتأمل السعودية أيضا أن تحصد اللقب للمرة الأولى في 22 عاما لتعادل الرقم القياسي لليابان بأربعة ألقاب.

ونالت السعودية، التي توجت لآخر مرة على الأراضي الإماراتية، اللقب ثلاث مرات في أربع نسخ متتالية للبطولة من 1984 حتى 1996، وتملك إيران ثلاثة ألقاب أيضا أحرزتها في ثلاث نسخ متتالية بين 1968 و1976.

