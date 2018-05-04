ليبيا جاهزة لاستضافة بطولة إفريقا للكرة المصغرة    

وضعت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للكرة المصغرة آخر لمساتها على الملعب الذي سيستضيف الحدث، وباتت التجهيزات مكتملة وملعب نادي المدينة أخذ شكل البطولة بلوازم هذه اللعبة التي تستضيف ليبيا منافاساتها الإفريقية في وقت لم تؤثر فيه الأحداث الأخيرة على الاستضافة بعدما أكدت الوفود التزامها بالمشاركة بالحضور والتواجد في ليبيا.

وستشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات بالإضافة للمنتخب الليبي المستضيف الذي سيقص شريط البطولة بمواجهة نظيره الإيفواري في الخامس من مايو.

وأظهر حكام البطولة الجاهزية البدنية الكاملة من خلال الاختبارات الروتينية التي تسبق أي بطولة بحضور عدد كبير من الحكام تتوسطهم الصافرة الليبية.

وتقع المسؤلية على الجميع لبرهنة أحقية طرابلس باستضافة الحدث الذي يعتبر سابقة وبقعة ضوء مميزة في تاريخ ليبيا، على أن يكتمل الحدث بنجاح في التنظيم أولا والظفر بالبطولة والإبقاء عليها في ليبيا ثانياً.

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