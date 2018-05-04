جولة تأمين المراكز في البرميرليغ

ينزل مانشستر يونايتد، الجمعة، ضيفا على برايتون في افتتاح مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولاتزال الشكوك قائمة حول جاهزية البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قد يغيب عن المباراة لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية.

وسيحاول الفريق الضيف تحقيق الفوز من أجل تأمين مركزه الثاني فيما يرغب برايتون في تحسين مركزه الرابع عشر وخطف نقطة من زيارة المانيو.

ويسعى توتهام صاحب المركز الرابع لخطف المركز الثالث من ليفربول عندما ينزل ضيفا على ويست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب السبت.

وبعد أن ودع الفريق مسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد، لايزال توتنهام يصارع على خطف المركز الثالث من ليفربول الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحد فقط من أجل ضمان مقعد في دوري الأبطال وتفادي لعب الأدوار التمهيدية.

ويتقدم ليفربول بفارق نقطة وحيدة عن توتهام الرابع قبل مباريات هذا الأسبوع ومتبقي فقط جولتين على نهاية الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية