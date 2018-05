المتوسط:

أعلنت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، أن ستيفن جيرارد لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق وافق على تولي تدريب نادي رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت تقرير بثته القناة نقلا عن “مصادر” قولها أن قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عمل مدربا بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاما بعد اعتزاله في 2016، وافق على اتفاق لمدة 3 أعوام يحلب مقتضاه مكان المدرب السابق جرايم مورتي.

وسيواجه جيرارد مهمة صعبة في تدريب الفريق الاسكتلندي في أول تجربة له في عالم التدريب.

وحقق رينجرز رقما قياسيا في الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة، لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت فيه هبوطه لدوري أدنى درجة في أسكتلندا في عام 2012.

كما أن جيرارد سيكون في مواجهة بريندان رودجرز مدربه السابق، حين كان يدرب ليفربول، والذي يتولى حاليا تدريب سيلتيك غريم رينجرز.

The post جيرارد يتولى مهمة تدريب رينجرز الاسكتلندي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية