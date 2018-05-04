مورينهو يرشح مساعده لتدريب أرسنال

(رويترز) – يعتقد جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد أن مساعده روي فاريا يمكن أن يكون الرجل “المناسب” لتولي مسؤولية تدريب أرسنال منافسه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن فاريا البالغ عمره 42 عاما أحد المرشحين لخلافة الفرنسي أرسين فينجر الذي سيرحل بعد 22 عاما مع النادي اللندني.

ويعمل البرتغالي فاريا مع مورينهو منذ 2001 ونالا معا 25 لقبا مع ستة أندية مختلفة.

وأجاب مورينهو عند سؤاله عن إمكانية ترشيح مساعده لتولي تدريب أرسنال قائلا “أعتقد نعم. لا أعلم (هل يريد أن يكون مدربا). تسألوني هل هو الرجل المناسب وإجابتي نعم”.

وتابع “أقول ذلك لأنه أكثر من مساعدي فهو صديقي. لو أتيحت لأحد أصدقائي فرصة عمل كبير سأساعده على حزم ونقل أمتعته وأتمنى له التوفيق.

“قابلته عندما كان طالبا في الجامعة وعملنا سويا لمدة 18 عاما. هو صديق أكثر منه مساعد”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ميكل أرتيتا وباتريك فييرا لاعبي أرسنال السابقين ولويس إنريكي مدرب برشلونة السابق وزيليكو بوفاتش مساعد مدرب ليفربول من المرشحين لتولي تدريب أرسنال أيضا.

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