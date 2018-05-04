مدرب فرنسا يؤجل إعلان تشكيلته

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي، دي دي ديشامب، تأجيله إعلان القائمة الرسمية لمنتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم إلى السابع عشر من مايو الجاري بدلا من الخامس عشر من هذا الشهر.

وقال ديشامب أن التأجيل جاء لعدم إرباك لاعبي فريق مارسيليا المتأهل لنهائي اليوربا ليغ حيث سواجه فريق الجنوب الفرنسي فريق أتلتيكو مدريد في نهائي الدوري الأوروبي في السادس عشر من هذا الشهر.

وجاء قرار مدرب المنتخب الفرنسي لمصلحة المنتخب ولمصلحة أداء مارسيليا ولاعبيه إجمالا حيث ينتظر أكثر من لاعب مصيره بين الإستدعاء أو الغياب عن المونديال خصوصا في ظل الوفرة الكبيرة من اللاعبين التي يتمتع بها هذا الجيل في فرنسا سواء في الدوري المحلي أو على صعيد اللاعبين المحترفين في الدوريات الثلاث الكبرى.

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