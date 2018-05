المتوسط:

ذكر دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» تشكيلة دور الأربعة، وضمت تشكلية لعبة «الفانتازي»، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح ضمن لاعب خط المقدمة، إضافة إلى مدافع فريق ريال مدريد الاسباني داني كارفخال، وغادر الأخير مباراة الذهاب لفريقه بايرن ميونخ الألماني متأثراً بالاصابة قبل أن يغيب عن مواجهة الإياب في سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد.

وجاءت التشكيلة المثالية لنصف النهائي كما في الآتي: حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد)، دفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، أليكسندر كولاروف (روما)، مارسيلو (ريال مدريد)، وسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، خاميس رودريجيز (بايرن ميونخ)، جورجينيو فينالدوم (ليفربول)، رادجا ناينجولان (روما)، الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، إيدين دجيكو (روما).

يذكر أن صلاح سجل 10 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و42 هدفاً في الموسم على الأصعدة كافة، وبرز النجم المصري هذا الموسم بشكل لافت منذ انتقاله إلى فريق ليفربول الإنكليزي ومازال يتصدر قائمة اللاعبين الهدافين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بـ31 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين، مع تبقي مباراتين فقط لـ«الريدز» في «البريميير ليغ»، وقد يكون تأهل الليفر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا سبباً رئيس في عدم مشاركة صلاح في المباراتين المتبقيتين للحافظة على جهوده في المباراة النهائية.

The post دوري أبطال أوروبا يضع «صلاح» في تشكيلته المثالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية