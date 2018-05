فيديو .. حارس مرمى يتصدى لكرة خطيرة ويكسر القائم

كسر حارس نادي “زلين”، زدينيك زلامال، القائم الأيسر لمرماه، بعدما حاول التصدي لإحدى الكرات، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه “ملادا بوليسلاف”، في المرحلة الـ25 من الدوري المحلي.

وتعملق “زلامال” لإبعاد إحدى الكرات الخطيرة عن مرماه، إلا أن ظهره اصطدم بالقائم الأيسر، وظهرت شقوق على القائم ليتم تغييره.

وانتهت المباراة بفوز “زلين” بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التشيكي لكرة القدم، بينما تجمد رصيد “ملادا بوليسلاف” عند 27 نقطة في المركز الـ12.

