ضربة موجعة لمنتخب فرنسا قبل مونديال روسيا .. اصابة خطيرة لكوسيلنى

تلقى المدافع الفرنسي لوران كوسيلني، إصابة قوية خلال مباراة فريقه أرسنال ضد مضيفه أتلتيكو مدريد (0-1)، في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قد تحرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018.

وغادر لوران كوسيلني أرضية الملعب، بعد نحو 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، إثر سقوطه متألما دون وجود أي احتكاك مع لاعبي أتلتيكو مدريد.

وأوضحت تقارير صحفية أن المدافع الفرنسي، يعاني من تمزق في وتر أخيل، يتطلب علاجه ما يقرب من 6 أشهر.ويستهل منتخب فرنسا مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة نظيره الأسترالي، يوم 16 يونيو المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبي الدنمارك وبيرو.

وخرج أرسنال من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد أتلتيكو مدريد، إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، وذلك بعد تعادلهما ذهابا (1-1)، على ملعب “الإمارات” في لندن.

