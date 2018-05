إيقاف دييجو سيميونى 4 مباريات لإهانته أحد الحكام

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم اليوم الجمعة، إيقاف دييجو سيميونى مدرب أتليتيكو مدريد 4 مباريات بداعى إهانة الحكم بعد أن فقد أعصابه خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائى للدورى الأوروبى أمام أرسنال الأسبوع الماضى.

وقضى سيميونى بالفعل مباراة من هذه العقوبة بعدما شاهد من المدرجات أمس الخميس، فوز فريقه على أرسنال 1 – صفر إيابا ليتأهل للنهائى، وقال الاتحاد الأوروبي إنه عاقب سيميوني أيضا بغرامة عشرة الاف يورو (11942 دولارا).

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبى النادى الإسبانى بغرامة 10 آلاف يورو بعدما ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب، وسيغيب سيميونى عن النهائى أمام أولمبيك مرسيليا فى 16 مايو.

