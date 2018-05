“توتنهام”: هدفنا حجز مقعد فى المربع الذهبى من أجل دورى الأبطال

أكد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لنادى توتنهام، أن هارى كين بات مطالبا بالتركيز على قيادة “السبيرز” لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى من أجل ضمان المشاركة فى النسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بدلاً من التركيز فى منافسة النجم المصرى محمد صلاح على الفوز بلقب الهداف.

وقال ماوريسيو بوكيتينو فى تصريحات لصحيفة “ميرور” الإنجليزية: “يجب على هارى كين العمل على مساعدة توتنهام لإنهاء الموسم فى أحد المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الذى نسعى لتحقيقه من أجل إسعاد الجماهير”.

أضاف مدرب توتنهام: “تسجيل هارى كين للأهداف سيكون أمرا رائعا وسيمنحه الفرصة لمواصلة المنافسة مع محمد صلاح على الفوز بلقب الهداف، لكن الشىء الأهم بالنسبة لى هو مساعدة توتنهام على تحقيق الانتصارات”.

تابع: “هارى كين يدرك جيدا أن تحقيق طموحات جماهير توتنهام باللعب فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل أكثر أهمية”.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 31 هدفا، متفوقا على هارى كين لاعب توتنهام صاحب الـ27 هدفا.

ويحل توتنهام الذى يحتل المركز الرابع برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على تشيلسى صاحب المركز الخامس، غدا السبت ضيفا على وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وعلى جبر، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

