رياض محرز يسحب طلب انتقاله من ليستر سيتى بسبب “مان يونايتد”

قال نجم المنتخب الجزائرى رياض محرز ، أنه سحب طلب انتقاله من ليستر سيتى بطل الدورى الإنجليزى لكرة القدم فى الموسم قبل الماضى، بعد فشل مفاوضات انضمامه الى مانشستر سيتى المتوج بطلاً فى النسخة الحالية، تاركا الشكوك تحوم حول مستقبله.

وطالب رياض محرز ناديه بالانتقال الى مانشستر سيتى فى يناير وغاب نحو 10 أيام عن التدريبات، لكن ليستر سيتى تمسك به أكثر.

وقال محرز ردا على سؤال لشبكة “سكاى سبورتس نيوز” البريطانية، الجمعة، “لقد انقضى الأمر، كان ذلك يناير فى فترة الانتقالات الشتوية، الآن، أنا باقٍ هنا ولا أريد التفكير بأمور كثيرة”.

وأضاف محرز البالغ 27 عاما، “فى ذلك الوقت، كنت أريد الانتقال لأننى تلقيت عروضا من مانشستر سيتي، وكانت لدى الرغبة فى الرحيل.. لكن الآن أنا باق مع ليستر سيتى”.

وتابع “معى، بشكل خاص، لا يمكنك أن تعرف أبدا ماذا يحصل، كلما أردت الذهاب ترانى باقيا هنا فى الواقع، لا أريد الحديث عن متى أذهب أو متى أبقى، أريد الآن إنهاء المباريات الثلاث الأخيرة فى الدورى وبعد ذلك لكل حادث حديث”، ويعتبر رياض محرز الذى سجل 11 هدفا هذا الموسم فى الدورى أحد أعمدة النادى الذى أدهش الجميع عندما أحرز اللقب الوحيد فى تاريخه فى موسم 2015-2016.

