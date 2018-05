هاجمت صحف إنجلترا إدارة نادى أرسنال عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد الإسبانى، والخروج من الدور قبل النهائى فى الدوري الأوروبي.

ذكرت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية أن إدارة أرسنال يجب أن تُسئل عن بيع جيرو خلال يناير الماضى، للتعاقد مع الجابونى بيير إيمريك أوباميانج من بوروسيا دورتموند الألمانى، فى ظل عدم وجود بديل للمهاجم الفرنسى فى المنافسة الأوروبية، نظرا لكون أوباميانج شارك مع الفريق الألمانى بمنافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالى مما يمنعه من المشاركة مع الجانرز فى نفس البطولة.

وأشارت صحف إنجلترا إلى أن أرسنال أخطأ بشكل كبير عندما سمح برحيل جيرو إلى تشيلسى فى يناير الماضى، حيث إنه افتقد لدوره كلاعب هداف خلال مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد، وأن غياب النجم الفرنسى كان أحد أسباب الهزيمة من أتلتيكو مدريد.

وألمحت صحف انجلترا إلى أن جيرو، على وجه الخصوص، كان من شأنه أن يعطى أرسنال تركيزا مختلفا تماما لهجماتهم أفضل من ألكسندر لاكازيت، حيث إن الجانرز كان لديهم 57 كرة عرضية خلال المباراتين ضد أتلتيكو مدريد ولكن لاكازيت لم يستطع تشكيل أى خطورة على مرمى الفريق المدريدى من جميع تلك الهجمات، وأصبحت هجماتهم متوقعة.

The post هجوم نارى ضد أرسنال بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد بسبب جيرو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية