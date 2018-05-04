أواسط الهلال بطبرق يتوجون بالبطولة بركلات الترجيح

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج أواسط هلال طبرق بملعب الصقور، مساء الجمعة، ببطولة الأواسط على مستوى الإتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق بعد تفوقه على أواسط المختار بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما .

وسجل للمختار كل من موسى طارق وعبدالباسط مسعود وحمزة ناصر وسجل للهلال ياسين عبدالسلام وسليمان جمعة وعبدالسلام ادريس .

حيث تفوق الهلال بركلات الترجيح وتفوق بخمسة أهداف مقابل أربعة وبهذه النتيجة يتوج هلال طبرق ببطولة الأواسط .

أدار اللقاء الحكم منصور حامد وساعده كل من ضياء عيد واعبيد محمد وراقب اللقاء سليمان عطية .

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