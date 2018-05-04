مونديال روسيا.. 90% من البطاقات بيعت ونصفها للروس

عين ليبيا

صرح أليكسي سوروكين، رئيس اللجنة الروسية المنظمة لكأس العالم، أنه قدم بيع ما نسبته 89 في المئة من بطاقات مباريات البطولة المقررة صيف العام الحالي.

قال سوروكين إنه قد تم بيع ما يقارب 2.374.000 بطاقة، كانت حصة الروس منها ما يعادل 46 في المئة، وأضاف بأنه مع اقتراب البطولة فإن هذه النسبة من الممكن أن تتغير.

وتزعمت بلدان أمريكا والصين وكولومبيا والمكسيك والأرجنتين قائمة البلدان الأكثر شراء للبطاقات.

وكان مثيرا للاهتمام هو قيام مشجعين من بلدان لم تتأهل للبطولة بشراء أعداد كبيرة من البطاقات كأمريكا والصين.

وأضاف سوروكين: “أنه بالنظر لأعداد البطاقات المباعة فإننا نعتقد بأن الملاعب ستكون ممتلئة”.

يذكر بأن المرحلة الأخيرة لبيع البطاقات بدأت في 18 أبريل وتستمر حتى 15 يوليو.

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