الترجى يخرج بتعادل ثمين أمام الأهلى المصرى بملعب برج العرب

تعادل فريق الأهلى مع الترجى التونسى سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب، وهو التعادل الذى وضع نقطة ثمينة فى جعبة الفريق التونسى بمستهل مشوار الفريقين بدورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وحصد الأهلى والترجى نقطة فى بداية مشوار دورى المجموعات بالمجموعة الأولى التى تضم، الأهلى والترجى التونسى وكمبالا سيتى الأوغندى وتاون شيب البتسوانى ، وقدم الأهلى عرضا متوسطا، وفشل لاعبوه فى تسجيل أى أهداف، وكان بامكان الترجى خطف الفوز فى فرصة أخيرة بنهاية الثوانى الأخيرة من المباراة.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى ، صبرى رحيل، محمد نجيب، وأيمن أشرف، وأحمد فتحى ، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، باكامبى ماشامبى، ميدو جابر ومروان محسن.

ولعب الترجى بتشكيل مكوّن من: معز بن شريفية، سامح الدربالى، شمس الدين الذوادى، خليل شمام، حسين الربيع، كوم، كوليبالى، منصر، البدرى، هيثم الجوينى، طه ياسين الخنيسى.

وادار مباراة الليلة طاقم تحكيم سنغالى بقيادة مالانج ديدهيو ، وتضم المجموعة الأولى الأهلى والترجى التونسى وكمبالا سيتى الأوغندى وتاون شيب البتسوانى.

وأشهر الحكم السنغالى ملانج بطاقة سفراء لوليد سليمان فى الدقيقة 12 للخشونة، قبل أن ينال كوليبالى لاعب الترجى بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية.

