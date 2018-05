المتوسط:

نجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي بنغازي بركلات الجزاء الترجيحية بثلاثة لاثنين، إثر انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وبادر الهلال بالتسجيل عن طريق لاعبه المتألق أحمد العبار في الدقيقة الرابعة والستين من زمن الشوط الثاني، قبل أن ينجح الأهلي بنغازي من تعديل النتيجة عن طريق كوفري إيبونغ في الدقيقة الثالثة والثمانين.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الهلال بثلاثة ضربات ناجحة مقابل اثنتين، ليضمن الهلال بذلك بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

The post الهلال في نصف نهائي كأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية