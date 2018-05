وكالات:

أجاز المركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، للاعبين المسلمين المشاركين فى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا ونهائى دورى أبطال أوروبا، الإفطار فى شهر رمضان وتعويض الصيام فى أيام أخرى.

وقال رئيس القسم الثقافى فى المركز الإسلامى بمدريد سامى المشتاوى، إن شهر رمضان يبدأ العام الجارى فى 16 من مايو 2018، ويستغرق شهرا، وبالتالى يتزامن مع مونديال روسيا ونهائى دورى أبطال أوروبا.

وأوضح: “هناك لاعبون مسلمون من الصعب للغاية لهم اللعب خلال شهر رمضان”، مشيرا إلى أن الراغبين منهم يمكنهم الإفطار وتعويض الأيام بعد رمضان، بالأخذ فى الاعتبار “رخصة الإفطار للسفر”.

وأكد رئيس القسم الثقافى فى المركز الإسلامى بمدريد، أن علماء المسلمين يرون أن المسافة التى يمكن فيها للمسافر الإفطار هى 48 ميلا “ما يعادل نحو 83 كم”.

ولذا فإنه فى حال السفر لمسافة تتجاوز 83 كم فإنهم يعدون مسافرين لذا يجوز لهم الإفطار فى رمضان وتعويض الأيام قبل حلول رمضان التالى.

The post المركز الإسلامي بمدريد يمنح اللاعبين رخصة الإفطار في المونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية