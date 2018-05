المتوسط:

ضمن فريق الرائد الذى يلعب ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عطوة بقائه ضمن الدورى السعودى للمحترفين الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه اليوم الجمعة على فريق الكوكب بنتيجة 1 – 0، وذلك بعد فوزه ذهابا بنتيجة 4 – 1.

شارك شيكابالا وعطوة فى لقاء اليوم منذ البداية، قبل أن يستبدل نجم الزمالك السابق فى الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وصنع النجم المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا هدف فوز الرائد بالمباراة والذى سجله تراباى أديسون فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بعد تمريرة عرضية من النجم المصرى.

The post شيكابالا يقود الرائد للبقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية