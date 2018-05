قالت لجنة الإعلام والثقافة والرياضة في مجلس العموم البريطاني، إن المجلس سيبحث صفقة بيع استاد ويمبلي اللندني المشهور في جلسة ستعقد في 18 يوليو المقبل.

وأكد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في الأسبوع الماضي وجود مفاوضات لبيع الاستاد الذي تقام عليه مباريات منتخب إنجلترا للملياردير الأمريكي شهيد خان فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني.

وسيتيح مبلغ الصفقة للاتحاد الانجليزي للعبة الشعبية فرصة الاستثمار في تنمية كرة القدم في قواعد اللعبة في إنجلترا ومن بينها إنشاء 1500 ملعب جديد فضلا عن تحسين أنظمة الإضاءة والري في الملاعب وكذلك أنظمة الصرف فيها.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت دعمها في السابق لمقترح البيع لكن لجنة الإعلام والثقافة والرياضة طالبت بإجراء مناقشة عامة تتناول كيفية تحقيق أقصى استفادة لكرة القدم على المدى البعيد من عملية البيع.

وقال داميان كولينز رئيس اللجنة في بيان: ويمبلي هو الاستاد الذي تقام عليه مباريات منتخب إنجلترا وأنشئ جزئيا باستخدام أموال عامة، ويجب أن يكون هناك نقاش عام قبل اتخاذ أي قرار ببيع الاستاد وكيفية تحقيق أقصى استفادة لكرة القدم على المدى البعيد من عملية البيع.

وأضاف: اللجنة مهتمة بمعرفة تفاصيل العرض الذي تلقاه الاتحاد ومهتمة أيضا بتلقي أراء أشخاص ربما تكون لهم وجهة نظر مختلفة.

وستشارك في الجلسة تريسي كراوتش وزيرة الرياضة البريطانية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وسلطات الرياضة في إنجلترا.

The post مجلس العموم البريطانى يناقش صفقة بيع أشهر ستاد فى لندن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية