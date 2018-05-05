الاتحاد الليبي للسباحة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الإيطالي

أبرم الاتحاد الليبي للسباحة برئاسة عصمان القنين، مع نظيره الإيطالي باولو باريلي رئيس الاتحاد الايطالي للسباحة في مقر الاتحاد الإيطالي بروما اتفاقية تعاون بين الاتحادين .

ووفقاً لمنشور على الصفحة الرسمية للاتحاد، نصت الاتفاقية التعاون بين الاتحادين في جميع المجالات الرياضية الخاصة برياضة السباحة،حيث تتضمن دورات تأهيلية وتدريبية وتحكيمية للمدربين والحكام في إيطاليا أو الإشراف عليها في ليبيا، إلى جانب إقامة معسكرات للمنتخبات الليبية في إيطاليا ومشاركة المنتخبات الليبية في البطولات الإيطالية والأوروبية .

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