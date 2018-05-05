يوفنتوس يسعى لخطف لقب الدوري الإيطالي أمام بولونيا اليوم

يستضيف يوفنتوس نظيره بولونيا، على ملعب “يوفنتوس أرينا”، في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم السبت، في مباراة الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وبولونيا، الليلة في تمام التاسعة إلا الربع، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 FR.

يوفنتوس يسعى للتويج بلقب الدوري الإيطالي السابع

يسعى يوفنتوس للفوز بمباراة اليوم أملا في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، للمرة السابعة على التوالي، إذ سيتوج السيدة العجوز رسميا باللقب في حال فوزه على بولونيا وخسارة نابولي أمام تورينو غدا الأحد.

وكان يوفنتوس قد قطع شوطا كبيرا نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي بفوزه على إنتر ميلان بنتيجة 3 – 2 في الجولة السابقة من الكالتشيو، ليبتعد بصدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن نابولي منافسه الوحيد على اللقب، والذي خسر من فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

وفى حال هزيمة يوفنتوس أو تعادله في مباراة اليوم أمام بولونيا، أو في حال تعادل نابولي أو فوزه في مباراة الغد ستستمر المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 88 نقطة، بينما يحتل نابولي أقرب منافسيه المركز الثاني في ترتيب البطولة بـ 84 نقطة، ويحتل بولونيا المركز الـ 12 بـ 39 نقطة.

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