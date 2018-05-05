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أسطورة ليفربول مدرباً لرينجرز الاسكتلندي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد رينجرز الاسكتلندي مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر البيان الخاص بالنادي الاسكتلندي أن جيرارد أصبح رسمياً مدرباً للفريق بعقد بمتد لأربع سنوات، ليخوض بالتالي نجم المنتخب الإنجليزي أول تجربة تدريبية رسمية له بعيداً عن ليفربول بعد أن كان مدرباً لفريق الشباب بالنادي في وقت سابق.

وفي أول تصريح له عقب تقلده منصب المدير الفني للفريق الاسكتلندي قال جيرارد أنه يحترم رينجرز وينتظر بفارغ الصبر بداية الرحلة مع الفريق متطلعا لبناء نجاحات جديدة تضاف للنادي.

وقبل الاتفاق مع جيرارد استمرت المفاوضات بين الاسكتلندي وأسطورة ليفربول لحوالي الشهر قبل أن يعطي الموافقة الرسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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