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مانشستر يونايتد يضع ميرتنز ضمن اهتماماته

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نابولي ونجمه البلجيكي دريس ميرتنز خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويبلغ الشرط الجزائي الخاص بالنجم البلجيكي لحوالي 25 مليون جنيه استرليني وهو مبلغ قد يسهل عملية انتقال اللاعب بالنظر لقوة الفريق المالية.

وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان الفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد عن رغبتهما بالرحيل عن الفريق الإنجليزي في محاولة للبحث عن فرص اللعب بشكل أساسي بعد تضاؤل حظوظهم في اللعب مع مانشستر عقب تعاقد الفريق مع التشيلسي سانشيز.

وسيواجه مانشستر يونايتد مشكلة في ضم ميرتز بالنظر لرغبة مورينهو في عدم تعزيز صفوف الفريق واكتفائه بالمجموعة الحالية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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