الهلال يقصي الأهلي بنغازي من الكأس

أقصى فريق الهلال نظيره الأهلي بنغازي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وانتظر الهلال حلول الدقيقة الثالثة والستين عندما سجل أحمد العبار هدف التقدم من كرة ثابتة وعدل الأهلي بنغازي النتيجة بعدها بعشر دقائق بواسطة محترفه كوفري أيبونغ.

وبهذه النتيجة يقترب الهلال من تكرار ماحدث معه الموسم الماضي عندما تأهل لنهائي كأس ليبيا وخسر المواجهة الأخيرة أمام الأهلي طرابلس في ملعب مصراتة في حين سينصب تركيز الأهلي بنغازي على نهائيات رباعي التتويج والذي سيفتتحه بمواجهة الاتحاد بملعب طرابلس الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية