الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس ليبيا

استطاع الهلال، التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبيا، بعد الفوز على الأهلي بنغازي (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1) اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في ربع نهائي البطولة.

وفرض حارس الهلال مراد الوحيشي، نفسه نجمًا للمباراة بعد تصديه لركلتي ترجيح وتسجيل ركلة الفوز لفريقه.

كان شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الهلال في منتصف الشوط الثاني عن طريق أحمد العبار، ليعدل الأهلي النتيجة قبل النهاية بـ10 دقائق عن طريق المحترف كوفري، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت للهلال.

وسيواجه الهلال في نصف النهائي، الفائز من لقاء خليج سرت والخمس، الذي سيقام اليوم السبت بملعب شهداء بنينا.

